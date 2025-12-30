Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник высказался о судьбе Владимира Зеленского после завершения конфликта на Украине.

По словам политика, украинского лидера ожидает наказание, и он сможет «отдыхать», лишь находясь в заключении на пожизненном сроке, передает «Газета.Ru».

«За все то, что он сделал, он будет отдыхать, но пребывая на пожизненном сроке. Другого я не вижу варианта, потому что никто ему не даст спокойно на этой земле осваивать украденные деньги», – заявил Олейник.

Экс-депутат не исключил и более жесткий сценарий развития событий. В беседе он отметил, что Зеленскому может грозить и физическое устранение. Особенно, по мнению Олейника, украинскому президенту стоит опасаться Британии.

Он пояснил, что Зеленский располагает важными данными о коррупционных схемах с британскими политиками, в том числе о том, кто и сколько получал откатов. По мнению бывшего депутата, среди получателей могли быть Борис Джонсон и даже члены королевской семьи, а такие секреты не хотят оставлять на свободе.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «вонючему киевскому ублюдку» Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни.