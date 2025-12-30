В Киеве ждут финального удара после атаки на резиденцию Путина

Атака на резиденцию президента России Владимира Путина стала для Кремля поводом отказаться от затянувшихся дипломатических реверансов и перейти к силовому финалу конфликта.

Украинское издание «Страна» приходит к выводу, что Москва после отказа Зеленского пойти на условия мирного соглашения, перестала надеяться, что президент США Дональд Трамп сможет заставить Киев прекратить сопротивление, и решила сделать это сама финальным сокрушительным ударом.

«Видимо, не особо надеясь на то, что Трамп применит в отношении Киева сильные меры воздействия, Кремль мог решить ускорить ход событий. А потому и масштаб военного ответа может планироваться с целью оказать прямое давление на украинские власти для принуждения к принятию требуемых от них условий прекращения огня», — говорится в материале.

По мнению украинских журналистов, тактика «уговоров» во Флориде провалилась, так как Киев продолжает торговаться и отказывается выводить войска из Донбасса, а Вашингтон не проявляет достаточной жесткости. Теперь же Москва, используя «фактор покушения» как карт-бланш, готовит акцию устрашения, которая физически не оставит Зеленскому шансов для дальнейшего торга.