В центре и на востоке Украины света нет до 15 часов в сутки

Абоненты в центральной и восточной части Украины в среднем проводят без света 10-15 часов в сутки. Об этом заявил гендиректор украинского энергетического холдинга "ДТЭК" Максим Тимченко.

"Сегодня в среднем в центральной и восточной части Украины люди остаются без электричества от 10 до 15 часов каждый день", - сказал Тимченко в интервью Fox News.

По его словам, "в некоторый момент времени" 90% мощностей генерации на Украине были выведены из строя или повреждены.

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт, часть шла на экспорт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой. При этом власти в Киеве за последние месяцы несколько раз сообщали о новых масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры. В большинстве регионов страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, такая ситуация может сохраняться в течение всей зимы.