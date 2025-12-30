Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах. Соответствующая норма предусмотрена в законе о поправках в законодательство по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

18 декабря закон приняли депутаты Сената (верхней палаты) парламента.

"В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации", - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.

Выступая 18 декабря в Сенате, вице-министр юстиции Казахстана Ботагоз Жакселекова заявила, что запрет пропаганды ЛГБТ и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах не нарушает международное законодательство. По ее словам, запрет коснется только публичной пропаганды ЛГБТ.

Ранее вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов сообщил журналистам, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений законом отнесена к распространению противоправного контента и наказание за нарушение будет аналогичным. Оно предусматривает штраф или административный арест.