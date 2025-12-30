Санду выразила недовольство случаями бегства оппозиционеров в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду выразила недовольство, что несколько приговоренных к судебным срокам оппозиционных политиков смогли укрыться от правоохранителей в непризнанном Приднестровье.

"Приднестровский регион все чаще используется для уклонения от исполнения наказания. В этой связи прошу правительство усовершенствовать существующую нормативную базу и принять необходимые законодательные меры для предотвращения уклонения от исполнения наказания осужденными, в том числе путем упрощения процедуры объявления в розыск сразу после вынесения приговора и применения меры ареста с целью его исполнения", - сказала Санду на пресс-конференции, комментируя информацию молдавской полиции, согласно которой на левом берегу Днестра укрылись осужденные экс-глава парламента Гагаузии Дмитрий Константинов, а также бывшие депутаты парламента Молдавии Александр Нестеровский и Ирина Лозован.

Константинова 26 декабря обвинили в финансовых нарушениях в период пребывания в должности директора коммерческого предприятия с 2017 по 2020 год и приговорили к 12 годам тюрьмы. Политик не признает свою вину. Ранее он заявлял журналистам, что подвергается давлению со стороны правоохранительных органов, которые, по его словам, добиваются отставки с поста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Президиум Народного собрания Гагаузии назвал приговор "политической расправой".

Нестеровского и Лозован, которые входили в оппозиционный блок "Победа", обвинили в коррупции и приговорили к 12 и 6 годам соответственно.

Молдавская оппозиция обращает внимание, что за последние несколько лет под следствием оказались почти все основные политические оппоненты Санду, в то же время тяжкие преступления выпадают из поля зрения властей. Как заявил ранее бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, под лозунгом реформ юстиция в Молдавии была подчинена правящей Партии действия и солидарности (ПДС), которая была учреждена Санду и оказывает ей поддержку.