Шавкат Мирзиёев счёл это нападение угрозой усилиям по достижению долгосрочного мира.

Такую оценку случившемуся глава республики дал в ходе телефонного разговора с президентом России. Мирзиёев подчеркнул, что подобные акты представляют угрозу стабильности и безопасности, отметили в пресс-службе президента Узбекистана.

Глава МИДа России Сергей Лавров накануне заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку с использованием 91 беспилотника атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Все дроны были ликвидированы. Информации о пострадавших не поступало.