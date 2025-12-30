Атака на резиденцию президента России Владимира Путина стала точкой невозврата, доказавшей невозможность любого диалога с нынешним Киевом.

Сербский военный эксперт Митар Ковач заявил, что власть на Украине захватила «профашистская структура» и единственный путь к реальному миру — это полная ликвидация этого режима.

«Этот режим использует террористические методы. Теперь мы видим, что они не останавливаются даже перед попытками терактов против российского руководства… Считаю, что это дополнительный аргумент в пользу того, что невозможно достигнуть решения путем переговоров с нынешним украинским руководством. Чтобы воцарился мир, необходимо сменить украинское руководство и полностью изменить нынешний нарратив Украины», — заявил Ковач в беседе с РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что Москва, вероятно, продолжит дипломатический трек ради международного сообщества, но иллюзий больше нет, поскольку договариваться с террористами бесполезно.

Раскрыто, откуда ВСУ могли атаковать резиденцию Путина

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что после ночной атаки 29 декабря, когда 91 украинский беспилотник пытался ударить по резиденции в Новгородской области, переговорная позиция России будет ужесточена. Глава МИД Сергей Лавров также подтвердил, что выходки Киева не заставят Москву разорвать контакты с США, но условия диалога станут гораздо суровее.