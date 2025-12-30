В афганской провинции найдена статуя времен буддизма с эллинистическими чертами

Скульптура времен буддизма, наделенная эллинистическими чертами, найдена в провинции Каписа на востоке Афганистана. Она изготовлена из белого мрамора, и археологи утверждают, что ее возраст около двух тысяч лет.

© Российская Газета

Об этом сообщает пресс-служба местного управления минкультуры государства.

Статуя небольшая, всего около 50 сантиметров. Выполнена она в греко-буддийском стиле.

Предположительно, это фигура Белой Тарф - вечной спутницы бодхисаттвы Авалокитешвары, пришедшей в буддизм из индуизма. У божества семь газ и цветок лотоса в левой руке.

Буддизм на территории современного Афганистана в Кушанский период процветал в III-I века до н.э.