Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права обвинять Индию в том, что она не поддерживает Киев. Об этом на своей странице в социальной сети Владимира Путина.

«Зеленскому следовало бы серьезно задуматься о собственном политическом курсе и не обвинять Индию. Ему вскружило голову и, похоже, он убедил себя, что сможет и дальше манипулировать общественным мнением в свою пользу, находясь в невыгодном положении», — сказал он.

По его словам, даже президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство атакой на резиденцию российского лидера. Экс-секретарь подчеркнул, что «пиар-игры» Зеленского опасны из-за неверной оценки своих возможностей.

Ранее удары по резиденции Путина осудил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По его словам, посягательства на государственные объекты и безопасность руководства страны недопустимы.