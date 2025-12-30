В США более 100 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды

Более 100 тыс. домохозяйств и торговых точек в северных и северо-восточных штатах США остались без электричества из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

Больше всего отключений наблюдается в штатах Мичиган, где без электричества остались более 53 тыс. потребителей, Нью-Йорк (более 22 тыс.) и Пенсильвания (около 12 тыс.). Еще около 15 тыс. потребителей остаются без света в штатах Огайо, Мэриленд, Западная Вирджиния и Вирджиния.

Как сообщили в национальном метеобюро, на штаты Среднего Запада и северо-востока США обрушились сильные снегопады и штормовой ветер. В частности, вечером в понедельник скорость ветра в Чикаго (штат Иллинойс) местами достигала 25 м/с.

Непогода стала причиной нарушения транспортного сообщения в этих регионах. Помимо масштабной отмены и задержки авиарейсов, также отмечаются массовые дорожно-транспортные происшествия.

По подсчетам телеканала NBC, в зоне непогоды оказались почти 110 млн человек.