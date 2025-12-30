Трампу предсказали серьезную болезнь в 2026 году

Перуанские шаманы заявили, что президент США Дональд Трамп в следующем году серьезно заболеет. Об этом сообщает Reuters.

29 декабря шаманы собрались в Перу на ежегодный новогодний ритуал, во время которого предсказывали события на грядущий год. Они пришли в красных пончо на пляж в Лиме, где разбрасывали цветы на песке, а также несли плакаты с изображениями мировых лидеров — некоторые из них топтали ногами.

«Соединенным Штатам следует подготовиться, потому что Дональд Трамп серьезно заболеет», — заявил шаман Хуан де Диос Гарсия.

Ранее авторы подкаста SundayCool, специализирующиеся на теориях заговора, озвучили другое пророчество, связанное с Трампом. Ведущие отметили, что древние предсказатели из племени хопи с юго-запада США несколько веков назад предсказывали появление «белого брата» в красной шапке, который полностью изменит американскую нацию. Соведущий подкаста Джош Хупер считает, что им может быть Трамп, образ которого связан с красными кепками.