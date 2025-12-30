Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Imago/TACC

До 70 процентов отправляемого Киеву оружия попадает «не туда»

От 60 до 70 процентов оружия, поставляемого Украине, «имеет тенденцию исчезать» и попадать к «третьим лицам», пишет французское издание Boulevard Voltaire. По оценке швейцарских аналитиков, к июню 2024 года на Украине «потеряли или украли» более 600 тысяч единиц оружия. Полтора года спустя этот показатель, несомненно, резко возрос, подчеркивает Boulevard Voltaire.

Автор статьи Мари Делару заявила, что Украина давно имела репутацию «центра незаконной торговли оружием». Если добавить к этому коррупционные скандалы, в которых замешаны соратники Владимира Зеленского, то станет понятна возросшая обеспокоенность европейцев, которые выделят Украине еще 90 миллиардов евро кредита. Делару отметила, что телеканал CBS News «настоятельно попросили» не выпускать репортаж, в котором утверждалось, что только 30-40 процентов поставленного ВСУ оружия попадает на передовую. Автор статьи подчеркнула, что украинские сети контрабанды оружия финансируются за счет налогов европейцев.

«Визит Зеленского обернулся для Польши катастрофой»

Всего несколько дней назад поляки надеялись, что президент страны Кароль Навроцкий поведет себя достойно и наконец-то сформулирует на переговорах с Владимиром Зеленским не только вопросы исторической справедливости, но и конкретные финансовые требования, пишет Myśl Polska. Зеленский посетил Польшу для переговоров с Навроцким 19 декабря. Многие рассчитывали, что польское правительство «как минимум умерит свой энтузиазм в раздаче денег и военной техники Киеву». Ничего подобного не произошло. Навроцкий поддержал передачу истребителей МиГ Украине и одобренный ЕС кредит на 90 миллиардов евро, хотя и похвастался «жестким, честным и основанным на партнерстве» разговором с Зеленским.

Премьер-министр Дональд Туск, в свою очередь, «триумфально объявил» о подаренных Украине 90 миллиардах, отказавшись даже от мысли, что хотя бы цент когда-либо будет возвращен. Таким образом, 90 миллиардов евро - это еще одно пожертвование из карманов поляков, а вовсе не заем. Картину дополнили «визжащие женщины-депутаты», делающие селфи с Зеленским, величественно машущим рукой. Остается только один вопрос: действительно ли они считают, что это впечатлит избирателей, или им достаточно того, что такие селфи будут отмечены в нескольких посольствах? Зеленский пользуется большей популярностью в польской прессе, чем на Украине, и стоящие за ним интересы с удовольствием этим пользуются, выжимая из польских карманов каждый евроцент, подчеркнул автор статьи. По его мнению, визит Зеленского «выставил Польшу на посмешище, стал позором для дипломатии и всего политического класса страны, а также крупнейшей катастрофой в польско-украинских отношениях».

«Опасная авантюра для погрязшей в долгах Франции»

В то время как Франция изо всех сил пытается принять сбалансированный бюджет, займы Украине, финансируемые за счет бюджета ЕС, вызывают все больше вопросов, пишет Le Figaro. В декабре французский государственный долг достиг 117,4 процента ВВП. Франция входит в число стран с самым высоким уровнем задолженности в ЕС и второй раз подряд начинает новый год без утверждения бюджета. Эта ситуация должна была бы стать тревожным сигналом. Вместо этого она лишь провоцирует «тревожное коллективное отрицание проблемы», подчеркивается в статье. По версии авторов Le Figaro, речь идет не о теоретических рисках. Долговой кризис - то есть потеря доверия рынка, ведущая к резкому росту процентных ставок, - напрямую подвергнет опасности вкладчиков и инвесторов.

Начиная с 2013 года, после греческого кризиса, государственные облигации еврозоны включают положения о коллективных действиях: реструктуризация долга может быть навязана квалифицированным большинством кредиторов. Другими словами, кризис больше не представляет собой абстрактную гипотезу. Как Франция оказалась на пороге кризиса? Во время пандемии Париж начал тратить больше и после ее завершения продолжал расходовать средства так, будто чрезвычайная ситуация была постоянной. Возможные решения хорошо известны: избирательный контроль над государственными расходами, адаптация одной из самых щедрых в мире социальных моделей и структурные реформы образования, профессиональной подготовки, занятости и пенсионного обеспечения. Для принятия этих решений требовалась «политическая смелость», которой у властей не нашлось, подчеркивается в статье. Теперь к грузу госдолга прибавился кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Этот кредит на самом деле является замаскированным грантом, 20 процентов которого ляжет на плечи Франции, заключили авторы статьи.

«Америка больше не хочет быть империей»

Если президент США Дональд Трамп действительно будет следовать ключевым принципам новой Стратегии национальной безопасности, он не будет стремиться к мировому господству, пишет польское издание Do Rzeczy. В таком случае политика Трампа будет направлена на укрепление Америки и на определение долгосрочного курса для будущих поколений лидеров. Американский век окончательно завершился - добро пожаловать в многополярную эпоху, подчеркнул автор статьи. Америка больше не хочет быть империей - по крайней мере, на бумаге. После десятилетий бесконечных военных интервенций, «экспорта демократии» и стремления к глобальному порядку США сосредоточились на прагматизме, самодостаточности и защите своей собственной территории.

Стратегия национальной безопасности США, опубликованная 4 декабря, вызвала ожесточенные дебаты по всему трансатлантическому миру. Этот лаконичный документ, принятый при второй администрации Трампа, сигнализирует о решительном разрыве с амбициями, которые определяли внешнюю политику США на протяжении десятилетий. Неоконсерваторы и либеральные интернационалисты рассматривали Америку как вечного глобального гегемона, поддерживающего нормы посредством военных вмешательств или «цветных революций». В противоположность этому, нынешняя стратегия придерживается реализма, отражая реакцию страны, уставшей от внешних конфликтов, финансового бремени и многочисленных внутренних кризисов, считает автор Do Rzeczy. Самыми удивительными новшествами стратегии он назвал обещание прекратить экспансию НАТО и добиваться «стратегической стабильности» в отношениях с Россией.

«Россия поставила перед Маском сложную задачу»

Использование терминалов Starlink на российских беспилотниках стало ударом по радиоэлектронной борьбе ВСУ и поставило перед Илоном Маском сложную задачу, пишет The National Interest. В начале конфликта Маск разрешил Украине бесплатно использовать свою динамично развивающуюся спутниковую сеть Starlink. ВСУ использовали терминалы для обхода российских помех. Москва, естественно, выразила протест. Американцы хвалили Маска. Так продолжалось до тех пор, пока Маск не осознал опасность своих инвестиций. По мере продолжения конфликта россияне и китайцы начали концентрировать свои усилия на разработке контрмер против Starlink. И Москва, и Пекин ясно дали понять, что если SpaceX разрешает использовать свою гражданскую спутниковую группу Starlink в боевых действиях, система Starlink может столкнуться с военным ответом.

В итоге россияне решили просто воспользоваться «странной лазейкой», созданной американцами. Рассудив, что Starlink вряд ли сможет возразить, если Украина уже использует ее услуги, Кремль начал размещать Starlink на своих собственных беспилотниках. Это позволяет избегать значительной части электромагнитных помех со стороны ВСУ. Starlink не может отключить доступ России к своей системе, не ухудшив при этом доступ Украины, подчеркивает NI. Автор статьи назвал ситуацию «гигантским бардаком». По его мнению, Маск понимает, что чем дольше система используется в военных целях, тем выше вероятность того, что она станет целью атаки. В результате под угрозой может оказаться вся экономическая модель, лежащая в основе SpaceX.