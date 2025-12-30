"Был в бешенстве": во Франции раскрыли реакцию Трампа на ход Зеленского

Московский Комсомолец

Удар по резиденции президента России Владимира Путина — это не самостоятельное решение Киева, а «безумный жест саботажа» со стороны евро-атлантических структур, направленный лично против американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик уверен, что Трамп осознает, что его мирный план пытаются подорвать изнутри «союзники», и именно поэтому его реакция была настолько жесткой. 

«Трамп знает, что это сделано для саботажа его мирного процесса... Он только что заявил: "Я очень зол! Знаете, кто мне об этом сказал? Президент Путин, рано утром... Одно дело — атаковать, потому что они атакуют. Другое дело — атаковать его дом!". Евро-натовская причастность к этому безумному жесту саботажа должна быть оценена как можно скорее! Франция должна освободиться от этой системы войны!» — написал Филиппо в соцсети X.

О том, что нити заговора ведут в Брюссель, говорит и окружение американского президента. Ранее экс-советник Майк Флинн прямо намекнул, что Зеленский атакует Россию по приказу элементов внутри ЕС, саботирующих диалог Москвы и Вашингтона.

Нервозность Трампа подтверждают и специалисты. Как отметил в интервью News.ru профайлер Денис Давыдов, Трамп выглядел крайне напряженным после вопроса об атаке на резиденцию Владимира Путина. Эксперт зафиксировал явные признаки сильного стресса: пересыхание во рту, учащенное моргание и неуверенные пожимания плечами.