Флинн призвал США прекратить контакты с Зеленским
Администрации Соединённых Штатов следует прекратить поддерживать контакты с Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.
По его словам, Трамп должен отказаться от сотрудничества с Зеленским.
Флинн обвинил украинского лидера в репрессиях против журналистов и представителей оппозиции.
«Зеленский ведёт себя как диктатор, ввёл полное военное положение, арестовывает журналистов и других представителей оппозиции за измену, а мы его поддерживаем. Это должно прекратиться!» — цитирует его пост в X агентство ТАСС.
Комментируя российско-американские отношения, Флинн также заявил, что, по его мнению, Трамп и президент России Владимир Путин настроены на мир, тогда как Зеленский, по его утверждению, действует по указаниям Евросоюза.
Ранее Флинн высказывал мнение о возможной причастности ЕС к попытке атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области.
Кроме того, он заявлял, что в американских структурах, включая ЦРУ, поддерживается идея потенциального конфликта между Россией и НАТО.