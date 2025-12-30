Администрации Соединённых Штатов следует прекратить поддерживать контакты с Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

© ТАСС/Zuma

По его словам, Трамп должен отказаться от сотрудничества с Зеленским.

Флинн обвинил украинского лидера в репрессиях против журналистов и представителей оппозиции.

«Зеленский ведёт себя как диктатор, ввёл полное военное положение, арестовывает журналистов и других представителей оппозиции за измену, а мы его поддерживаем. Это должно прекратиться!» — цитирует его пост в X агентство ТАСС.

Комментируя российско-американские отношения, Флинн также заявил, что, по его мнению, Трамп и президент России Владимир Путин настроены на мир, тогда как Зеленский, по его утверждению, действует по указаниям Евросоюза.

Ранее Флинн высказывал мнение о возможной причастности ЕС к попытке атаки украинских беспилотников на резиденцию президента России в Новгородской области.

Кроме того, он заявлял, что в американских структурах, включая ЦРУ, поддерживается идея потенциального конфликта между Россией и НАТО.