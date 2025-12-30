Условия, которые требует украинский лидер Владимир Зеленский, могут привести к срыву переговоров.

Об этом передает The American Conservative (TAC).

«Самонадеянные требования Зеленского, если они будут выполнены, могут обречь переговоры на провал», — сообщается в материале.

В публикации указано, что гарантии безопасности, предложенные США Украине, могут создать политические и геополитические проблемы для администрации президента США Дональда Трампа. Более того, сторонники американского лидера останутся недовольны решением США заключить союз с далеким государством.

Ранее бывший аналитик Пентагона Майкл Малуф заявил, что Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским, вероятно, не знал о готовящейся атаке на резиденцию президента Росси Владимира Путина.