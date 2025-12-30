В европейской стране разгорается новый скандал

Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) отказалась даже рассмотреть 250 поправок к проекту бюджета страны на 2026 год, большинство из которых были направлены поддержку разных населенных пунктов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в оппозиционной партии социалистов.

Ранее депутаты от ПДС в окончательном чтении утвердили государственный бюджет Молдавии на 2026 год. Документ предполагает дефицит в 1,2 млрд долларов.

Социалисты считают, что утвержденный парламентским большинством государственный бюджет не отражает «даже тех обязательств, которые представители этой партии брали на себя в ходе предвыборной кампании всего пару месяцев назад». В партии уверены, что власти заботятся о людях лишь на словах.

Оппозиция предлагала ввести обязательной квоты в размере 50% на молдавские товары в торговых сетях, установить специальный налог на сверхприбыли банков и энергетических компаний, увеличить ряд пособий, а также финансировать 189 конкретных инициатив в 78 населенных пунктах страны.

Теперь соцпартия планирует оформить большинство предложений к бюджету в виде отдельных законодательных инициатив. В ближайшие месяцы их внесут на рассмотрение парламента.