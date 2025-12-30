Лукашенко в преддверии Нового года помиловал экстремистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек, из них 20 были осуждены за экстремизм. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте главы республики.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Нового года подписал Указ, на основании которого помилованы 22 человека... Среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети», — сказано в сообщении.

При этом в заявлении отмечается, что решение о помиловании было принято лидером Белоруссии из гуманитарных соображений.

Ранее власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности.