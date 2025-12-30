В ФРГ прекратили второе расследование в отношении Алишера Усманова

Прокуратура Мюнхена прекратила расследование в отношении предпринимателя Алишера Усманова по подозрению в нарушениях закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ, связанных с санкционными ограничениями ЕС. Об этом ТАСС сообщили адвокаты бизнесмена.

Речь шла о якобы осуществленной через зарубежные компании оплате услуг охраны недвижимости в Баварии (Роттах-Эгерн) в 2022 году и предполагаемом несоблюдении требований по декларированию имущественных ценностей в Федеральном ведомстве экономики и экспортного контроля (BAFA). В 2024 году эти эпизоды были объединены в одно предварительное расследование.

Адвокаты Усманова последовательно отрицали все подозрения, указывая на отсутствие связи их доверителя с указанными компаниями и неприменимость к нему соответствующих санкционных положений.

Расследование было прекращено по согласованию с судом и при согласии самого Усманова в порядке п. 1 ст. 153a УПК ФРГ (прекращение дела при выполнении условий и поручений). В рамках соглашения предприниматель сделал добровольный взнос на благотворительные цели. Прокуратура подчеркнула, что возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, а презумпция невиновности Усманова сохраняется.

Адвокатское бюро Wannemacher & Partner, представляющее интересы Усманова, заявило, что бизнесмену "не было предъявлено никаких обвинений", а разбирательство, как и предыдущее, закрытое в 2024 году, не выходило за рамки предварительного расследования.

Адвокаты отметили, что процесс затянулся более чем на три года, и дальнейшее разбирательство привело бы лишь к бессмысленной трате ресурсов. В связи с этим, ради процессуальной экономии и сохранения здоровья, Усманов согласился на прекращение дела в порядке, предусмотренном законами ФРГ.

"Мы рассчитываем, что доброе имя и репутация господина Усманова будут целиком и полностью восстановлены", - добавили в адвокатском бюро.

В ноябре 2024 года Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила расследование против Усманова по подозрению в отмывании денежных средств без предъявления обвинений.