Южная Корея рассмотрит отмену ряда санкций против КНДР

Южная Корея может отменить ряд санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

«Министерство (объединения) заявило, что оно "всесторонне" рассмотрит вопрос об отмене односторонних санкций Южной Кореи в отношении Северной Кореи, введенных в 2010 году при бывшей администрации Ли Мен Бака», - говорится в публикации.

Речь идет о санкциях от 24 мая 2010 года. Они были введены после удара войск КНДР по южнокорейскому кораблю «Чхонан».

По мнению чиновников, ограничения утратили свою актуальность и больше не препятствуют межкорейским обменам.

Ранее Yonhap сообщало о том, что северокорейские военные нарушили границу с Южной Кореей.