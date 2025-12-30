Китай раскритиковал Америку за продажу оружия Тайваню

Министр иностранных дел Китая Ван И во вторник сделал заявление о рекордных продажах оружия Тайваню США, в то время как Пекин проводит второй день военных учений вокруг острова, который он давно считает своей территорией.

Во время дипломатического мероприятия в конце года в Пекине Ван И также раскритиковал “силы, выступающие за независимость Тайваня”, и лидеров Японии, отмечает Associated Press.

“В ответ на продолжающиеся провокации со стороны сил, выступающих за независимость Тайваня, и крупномасштабные продажи оружия Тайваню со стороны США мы должны решительно противостоять им”, - сказал Ван И, подводя итоги года китайской дипломатии.

Министр подтвердил стремление Китая к “полному воссоединению” с Тайванем, который отделился от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Правительство Тайваня утверждает, что остров никогда не был частью Китая в его нынешнем виде при Коммунистической партии, а претензии Пекина на суверенитет якобы незаконны.

Пакет вооружений стоимостью более 11 миллиардов долларов, о котором Государственный департамент США объявил ранее в этом месяце, является крупнейшей сделкой США по продаже оружия Тайваню. Он включает в себя ракеты, беспилотники, артиллерийские системы и военное программное обеспечение, сообщает Associated Press.

В соответствии со своими собственными законами США обязаны предоставлять Тайваню средства для самообороны. Президент Дональд Трамп усилил давление на остров, требуя от него закупать больше военной техники США, и даже предложил Тайбэю потратить до 10% своего ВВП на оборону.

Китай отреагировал на продажу, начав в понедельник двухдневные военные учения вокруг Тайваня. Учения также в значительной степени рассматриваются как вызов Санаэ Такаити, новому премьер-министру Японии, которая в прошлом месяце разозлила Пекин, намекнув, что Япония может осуществить военную интервенцию из-за Тайваня.

“Япония, развязавшая агрессивную войну против Китая, не только не задумывается о многочисленных совершенных ею преступлениях, но и ее нынешние лидеры открыто бросают вызов территориальному суверенитету Китая, историческим выводам Второй мировой войны и послевоенному международному порядку”, - сказал Ван И и добавил, что Китай “должен быть очень бдителен в отношении возрождения японского милитаризма”.

В своем выступлении, посвященном основным дипломатическим достижениям Китая за год, Ван также упомянул войну Израиля в Газе, приветствовав международные усилия по содействию прекращению огня, но настаивая на том, что необходимо сделать еще больше.

“Мир по-прежнему в долгу перед Палестиной, - сказал Ван И. – Палестинский вопрос не может быть вновь отодвинут на второй план, а борьба палестинского народа за демократические и законные права не может остаться безрезультатной”.

Китай поддерживает прочные отношения с Израилем и Палестинской администрацией и выступает за решение о создании двух государств, при котором Израиль и Палестина существовали бы как независимые государства, напоминает Associated Press.

Ван И также подчеркнул, что Китай стремится содействовать заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Пекин заявляет, что он беспристрастен в отношении конфликта, но на практике выражает поддержку Москве частыми государственными визитами и совместными военными учениями, констатирует Associated Press.

Ранее на этой неделе Ван И выступил посредником в переговорах между высокопоставленными дипломатами Таиланда и Камбоджи, которые, по словам лидеров, помогли укрепить режим прекращения огня между двумя соседями после нескольких месяцев боевых действий.

На этих встречах были представлены последние усилия Китая по укреплению своей роли международного посредника и, в частности, его влияния в азиатских региональных кризисах. По мере того, как Китай превращается в экономическую и политическую силу во всем мире, Пекин активно работает над тем, чтобы повысить свой голос в качестве третьей стороны в дипломатических вопросах.