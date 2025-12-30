Что произошло в мире 30 декабря: убийство Распутина и взрыв троллейбуса

30 декабря в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — убийство Распутина и взрыв троллейбуса в Волгограде. Подробности — в материале «Рамблера».

Убийство Распутина

30 декабря 1916 года в Петрограде произошло жестокое убийство Григория Распутина, человека, окруженного тайнами и вызывавшего неоднозначные чувства у современников. Смерть Распутина была долгой и мучительной. Сначала его отравили в подвале Юсуповского дворца, но яд не подействовал. Тогда его застрелили, но и это не удалось. В итоге «старца» связали, погрузили в автомобиль и вывезли к Неве, где сбросили в прорубь.

Взрыв троллейбуса

30 декабря 2013 года в Дзержинском районе Волгограда в троллейбусе маршрута №15А произошел террористический акт. Утром троллейбус №1233 ехал от остановки «Больничный комплекс» в центре города. Он направлялся из спального района «Семь ветров». В 8:25, по другим данным — около 8:10, в салоне взорвалось устройство мощностью около 4 кг в тротиловом эквиваленте. На месте погибли 11 человек. Еще трое умерли в больницах. Всего госпитализировали 27 пострадавших, среди них был грудной ребенок.

Объявление Турцией войны России

17 (30) декабря 1806 года Турция объявила войну России в ответ на захват русскими войсками Молдавии и Валахии. Поводом стали отставки правителей княжеств без согласия России. Русские войска под командованием генерала Михельсона начали переходить Днестр 11 ноября, захватив крепости Хотин, Бендеры, Акерман и Килия без боя. Османские войска в Измаиле сопротивлялись, но были вытеснены генералом Милорадовичем. Попытка генерала Мейендорфа взять Измаил провалилась. Михельсон вступил в союз с сербами, что ослабило османское влияние в княжествах. Французский дипломат Себастиани спровоцировал войну, убеждая Османскую империю разорвать отношения с Россией. 18 (31) декабря Турция объявила войну. Англичане безуспешно пытались предотвратить конфликт. После разрыва с Россией Порта заключила союз с Францией и объявила войну Англии.

Крупнейший пожар в Чикаго

30 декабря 1903 года в Чикаго, штат Иллинойс, США, в театре «Ирокез» вспыхнул пожар во время представления мюзикла «Мистер Синяя борода». Около 3:15 дня, когда шел второй акт, искра от ацетиленовой лампы, изображавшей лунный свет, подожгла муслиновый занавес. Огонь мгновенно распространился, охватив занавес и поднявшись на верхнюю галерею над сценой, где висели легковоспламеняющиеся декорации. В день пожара погибло примерно 575 человек, еще около 30 человек позже скончались в больницах от ожогов, травм и отравления дымом. Из персонала театра погибло всего 5 человек.