В Европе осудили Трампа за слова о Путине
Страны Европы осудили президента США Дональда Трампа за то, что он согласился с российским лидером Владимиром Путиным в вопросе прекращения огня на Украине.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По его мнению, именно наивность Трампа якобы препятствует прогрессу в урегулировании украинского конфликта.
Также, по данным Politico, у европейских стран были достаточно низкие ожидания от переговоров главы Белого дома с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Трамп отреагировал на попытку атаки ВСУ на резиденцию Путина
Ранее Трамп заявил, что понимает позицию Путина о бессмысленности введения временного прекращения огня из-за подготовки Украины к референдуму.
«Я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы должны понимать другую сторону. И знаете, я на стороне мира», — сказал он.
28 декабря во Флориде состоялись переговоры президентов США и Украины за закрытыми дверями. После этого они провели видеоконференцию с европейскими лидерами.