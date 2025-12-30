Раскрыты пугающие прогнозы современного Нострадамуса на 2026 год

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого западные СМИ называют «современным Нострадамусом», опубликовал серию предсказаний на 2026 год. Его прогнозы, охватывающие геополитику, экономику, технологии и глобальные риски, были изложены в издании Express.

Среди геополитических прогнозов — конфликт в Арктике. Саломе полагает, что таяние льдов и борьба за новые морские пути и ресурсы могут привести к росту напряженности между Россией и НАТО в этом регионе.

Также экстрасенс ожидает дестабилизацию в Сахеле. По его мнению, регион Сахеля, в частности север Нигера, станет новой «горячей точкой» из-за активности экстремистских группировок, что спровоцирует борьбу за влияние между мировыми державами.

Кроме того, прогнозируется эскалация на Ближнем Востоке. Предсказатель ожидает обострения конфронтации между Ираном и Израилем во втором квартале 2026 года, связывая это с ядерной программой Ирана.

Он ждет и усиления военного присутствия США. Саломе прогнозирует наращивание американского военного контингента в районе стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива в ответ на действия проиранских группировок.

Он дал прогноз и о России. Так, он предсказал мобилизационные меры. Экстрасенс предполагает возможность указа о мобилизации в России в марте 2026 года, а также фокусировку страны на вопросах кибербезопасности и ПВО.

Также специалист говорит о скором ослаблении доллара. Саломе считает, что альянс БРИКС+, возможно, предпримет шаги по переходу на расчеты в национальных валютах, что ускорит отход от доллара в международной торговле.

Кроме того, экстрасенс предупреждает о риске серьезного финансового кризиса в Польше из-за высокого бюджетного дефицита, что может привести к социальным протестам, а также о дефиците чипов в Японии. Во втором квартале Япония может столкнуться с нехваткой полупроводников, что негативно скажется на промышленном производстве страны.

Саломе также дал прогнозы о глобальных рисках и технологиях. Так, ожидается, солнечная буря и птичий грипп. Саломе предсказывает мощный выброс корональной массы Солнца 12-15 марта 2026 года, который может вызвать сбои в энергосистемах. Также он видит угрозу в распространении вируса H5N1 (птичий грипп).

В сети появились предсказания Нострадамуса на 2026 год

Кроме того, экстрасенс сообщил о скорых технологических изменениях. В числе его прогнозов — тестовый запуск цифрового евро, создание в США квантового ПО для отслеживания подлодок, спор между Индией и компанией Starlink, а также обнаружение загадочного объекта у орбиты Юпитера.

Атос Саломе заявляет, что его метод предвидения позволил ему верно предсказать некоторые события прошлых лет. Представленные тезисы являются его личными прогнозами, а не отражением официальных позиций или аналитических отчетов.