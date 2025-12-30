Раскрыты пугающие прогнозы современного Нострадамуса на 2026 год

Лера Букина

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого западные СМИ называют «современным Нострадамусом», опубликовал серию предсказаний на 2026 год. Его прогнозы, охватывающие геополитику, экономику, технологии и глобальные риски, были изложены в издании Express.

Среди геополитических прогнозов — конфликт в Арктике. Саломе полагает, что таяние льдов и борьба за новые морские пути и ресурсы могут привести к росту напряженности между Россией и НАТО в этом регионе.

Также экстрасенс ожидает дестабилизацию в Сахеле. По его мнению, регион Сахеля, в частности север Нигера, станет новой «горячей точкой» из-за активности экстремистских группировок, что спровоцирует борьбу за влияние между мировыми державами.

Кроме того, прогнозируется эскалация на Ближнем Востоке. Предсказатель ожидает обострения конфронтации между Ираном и Израилем во втором квартале 2026 года, связывая это с ядерной программой Ирана.

Он ждет и усиления военного присутствия США. Саломе прогнозирует наращивание американского военного контингента в районе стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива в ответ на действия проиранских группировок.

Он дал прогноз и о России. Так, он предсказал мобилизационные меры. Экстрасенс предполагает возможность указа о мобилизации в России в марте 2026 года, а также фокусировку страны на вопросах кибербезопасности и ПВО.

Также специалист говорит о скором ослаблении доллара. Саломе считает, что альянс БРИКС+, возможно, предпримет шаги по переходу на расчеты в национальных валютах, что ускорит отход от доллара в международной торговле.

Кроме того, экстрасенс предупреждает о риске серьезного финансового кризиса в Польше из-за высокого бюджетного дефицита, что может привести к социальным протестам, а также о дефиците чипов в Японии. Во втором квартале Япония может столкнуться с нехваткой полупроводников, что негативно скажется на промышленном производстве страны.

Саломе также дал прогнозы о глобальных рисках и технологиях. Так, ожидается, солнечная буря и птичий грипп. Саломе предсказывает мощный выброс корональной массы Солнца 12-15 марта 2026 года, который может вызвать сбои в энергосистемах. Также он видит угрозу в распространении вируса H5N1 (птичий грипп).

Кроме того, экстрасенс сообщил о скорых технологических изменениях. В числе его прогнозов — тестовый запуск цифрового евро, создание в США квантового ПО для отслеживания подлодок, спор между Индией и компанией Starlink, а также обнаружение загадочного объекта у орбиты Юпитера.

Атос Саломе заявляет, что его метод предвидения позволил ему верно предсказать некоторые события прошлых лет. Представленные тезисы являются его личными прогнозами, а не отражением официальных позиций или аналитических отчетов.