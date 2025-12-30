Премьер Пакистана осудил атаки БПЛА ВСУ на резиденцию Путина

RT на русском

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что попытки ВСУ нанести удары дронами по резиденции президента России Владимира Путина представляют собой «серьёзную угрозу миру».

© Global Look Press
«Такой отвратительный акт представляет серьёзную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на достижение мира», — написал он в социальной сети X.

Также Шариф выразил солидарность с президентом, правительством и народом России.

Ранее в ОАЭ осудили попытку атаки на резиденцию Путина.

Кроме того, солидарность с Россией из-за атаки дронов на резиденцию Путина выразили власти Никарагуа.

В ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку террористической атаки на резиденцию президента России в Новгородской области.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытка террористической атаки ВСУ на госрезиденцию Путина в Новгородской области не останется без ответа.