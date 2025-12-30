Бывший госсекретарь США высказался о России

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москве придется столкнуться с более серьезными последствиями.

О России он высказался в интервью Fox News.

«В конце концов, России придется столкнуться с гораздо более серьезными последствиями, прежде чем она будет готова всерьез сесть за стол переговоров», — сказал экс-глава Госдепа.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер Владимир Путин шел на уступки американскому коллеге Дональду Трампу во время переговоров в Анкоридже на Аляске. Он подчеркнул, что глава государства готов пойти на это.