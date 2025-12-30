Зеленский сделал заявление о зависимости Украины

Украина не сможет защитить себя без поддержки США, особенно в воздухе.

Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу Fox.

«Можем ли мы победить без поддержки США? Нет. Без поддержки США мы не сможем защитить небо. И даже сейчас это сложно», — отметил Зеленский.

По словам украинского президента, американские ПВО сейчас помогают Киеву справляться с российскими дронами и ракетами. Также Украина покупает у США артиллерию и снаряды.

Кроме того, в интервью Зеленский отметил, что намерен оставить свой пост после завершения росийско-украинского конфликта. Помимо этого, Зеленский рассказал, что 87% украинцев хотят наступления мира, однако 85% граждан страны выступают против вывода ВСУ с территории Донбасса.

Зеленский выдвинул условие США по гарантиям безопасности

По его словам, выход ВСУ с территории Донбасса – это «худший сценарий» и «большой риск» для Украины, и поэтому такой вариант он считает «неприемлемым» для жителей страны.