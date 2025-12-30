Трамп поддержал Нетаньяху и пригрозил новыми ударами по Ирану

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил Иран, что Соединенные Штаты могут нанести новые удары, если Исламская Республика попытается восстановить свою ядерную программу.

© Российская Газета

Ранее Трамп настаивал, что нанесенные США в июне удары по ключевым ядерным объектам полностью лишили Тегеран ядерных возможностей. Но встретившись с Нетаньяху, он выдвинул предположение о подозрительной активности за пределами этих объектов, сообщает Associated Press. Ранее израильские чиновники выражали обеспокоенность тем, что Иран восстанавливает свои запасы ракет большой дальности, способных поразить Израиль.

"Теперь я слышу, что Иран пытается снова наращивать силы, - сказал Трамп журналистам в поместье Мар-а-Лаго. - И если да, нам придется их сбить с ног. Мы их снесем. Мы их выбьем. Но, надеюсь, этого не случится".

На пресс-конференции по итогам встречи с Нетаньяху президент США предположил, что может приказать военным нанести еще один удар по Ирану.

"Если это подтвердится, они будут знать последствия, и последствия будут очень сильными, возможно, даже сильнее, чем в прошлый раз", - сказал Трамп.

Тегеран настаивает, что больше не обогащает уран ни на одном объекте страны, пытаясь дать Западу понять, что он открыт для возможных переговоров по своей атомной программе.

Оба лидера обсудили возможность новых военных действий против Тегерана всего через несколько месяцев после июньской 12-дневной войны. Предупреждение Трампа в адрес Ирана прозвучало на фоне авиаударов США, направленных на борьбу с наркотрафиком в Южной Америке. К тому же хозяин Белого дома предпринимает усилия для продвижения нового раунда режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Сделка с Газой при посредничестве Вашингтона рискует застопориться, прежде чем дойти до сложного второго этапа, который будет включать назначение международного руководящего органа для контроля над анклавом и восстановление разрушенной палестинской территории, отмечают наблюдатели. Трамп вместе с Нетаньяху заявил, что хочет перейти ко второму этапу сделки по Газе "как можно быстрее". "Но ХАМАС должен быть разоружен", - предупредил американский президент.

Перемирие между Израилем и ХАМАС, которое поддерживает Трамп, в основном сохраняется, но прогресс в последнее время замедлился. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях режима перемирия, и между США, Израилем и арабскими странами возникли разногласия по поводу дальнейших действий. Первая фаза перемирия началась в октябре, через несколько дней после двухлетней годовщины первой атаки под руководством ХАМАС на Израиль, в результате которой погибло около 1200 человек. Все, кроме одного, из 251 захваченных тогда заложников были освобождены, живыми или мертвыми. Израильский лидер, который также встречался отдельно с госсекретарем США Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, дал понять, что не спешит с переходом к следующему этапу, пока останки последнего заложника Рана Гвили все еще находятся в Газе.

Трамп по итогам переговоров охарактеризовал встречу как сосредоточенную на пяти ключевых вопросах, включая реализацию октябрьского мирного соглашения в Газе, заключенного при посредничестве главы Белого дома, и улучшение отношений Израиля с новым сирийским правительством. Когда пресс-конференция закончилась, Нетаньяху польстил Трампу, объявив, что вручит ему "Израильскую премию", которая отмечает культурные достижения в литературе, искусстве, исследованиях и других областях, уточняет The New York Post.

"Мы решили нарушить одну традицию, чтобы вручить "Израильскую премию", которую за почти 80 лет мы присуждали только израильтянам, и в этом году мы собираемся вручить ее президенту Трампу", - сказал Нетаньяху журналистам после выступления.

Трамп в ответ сказал, что его отношения с Нетаньяху являются крепкими, фактические ответив на публикацию Axios, в которой говорилось об ухудшении его отношений с израильским премьером.

"Не думаю, что может быть лучше. Мы только что вместе выиграли большую войну", - сказал он, имея в виду 12-дневный июньский конфликт с Ираном.

Трамп даже утверждал, что добился от президента Израиля Исаака Герцога соглашения о помиловании своего давнего друга "Биби", обвиненного в коррупции.