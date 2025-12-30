Европейский союз (ЕС) будет ждать ядерная демонстрация в случае вступления в конфликт с Россией. Об этом предупредил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон на YouTube.

По его словам, сейчас европейские страны находятся на пути к конфронтации с Москвой, однако они не осознают, к каким последствиям это может привести.

«Во всяком случае, они собираются провести, вероятно, в Прибалтике операцию под ложным флагом», — указал Уилкерсон.

Он подчеркнул, что европейские лидеры, следуя политическими догмам, потеряли чувство реальности и играют с огнем.