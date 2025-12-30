Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский рассказал, когда уйдет из власти

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что уйдет из власти после завершения конфликта на Украине. При этом он вновь отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Да", — сказал Зеленский отвечая на вопрос журналиста во время интервью телеканалу.

В ходе встречи он также отметил, что власти Украины не могут вывести войска из Донбасса, сообщает РИА Новости.

"Мы не можем просто так вывести войска. Это противоречит нашим законам", - заявил глава киевского режима.

Пушков рассказал об антироссийской истерии в Европе

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что одним из главных моторов антироссийской истерии и милитаризации Европы стал европейский ВПК. В своем Telegram-канале Пушков опубликовал график результатов исследования Vertical Research Partners, пишет РИА Новости.

"Дивиденды - всегда показатель объемов прибыли. От таких денег легко не отказываются. Жиреющий от госзаказов ведущих стран ЕС и НАТО европейский ВПК уже стал одним из главных "моторов" антироссийской истерии и милитаризации Европы. ВПК заинтересован в продолжении войны на Украине и в длительной подготовке к войне с Россией, поскольку им будет перепадать все большая доля госбюджетов. Follow the money - следите за движением денег", - написал сенатор.

Пушков отметил, что европейские военные компании BAE systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, Saab и другие выплатили рекордные дивиденды в размере 5 млрд долларов в 2025 году своим акционерам.

Захарова назвала Киев террористическим интернационалом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев - это международный террористический интернационал. Таким образом представитель МИД прокомментировала атаки украинских БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1".

"Здесь мы видим международный террористический интернационал, который прямо заявляет о себе", - заявила Захарова.

Она также отметила, что Киеву не нужен мир, пишет РИА Новости.

"Им (Киеву - ред.) не нужен мир, им за мир не платят. Им платят только за теракты, за экстремизм, за продолжение бойни, в том числе и за убийства граждан Украины им тоже Запад платит", - сказала представитель МИД России.

"Потеряли все": в США высказались о подготовке к войне с Россией

Американский аналитик Марк Слебода заявил, что многие в правительствах США и стран Европы на самом деле стремятся к прямому вооруженному конфликту с Россией. Он отметил, что именно по этой причине они намеренно тормозят мирный процесс на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир YouTube-канала.

"Немало людей в Европе и США действительно хотят прямого военного столкновения с Россией. <…> Из-за однополярного мира в США и Европе за последние десятилетия появилось слишком много людей, которые потеряли все и перестали бояться ядерного оружия. <…> Например, в обеих палатах конгресса США большинство составляют сторонники традиционной гегемонии. <…> Именно из-за разногласий в правительствах США и стран ЕС по вопросам внешней политики и тормозится мирный процесс на Украине", — отметил аналитик.

Слебода также выразил уверенность, что Россия способна защитить свой суверенитет и право проводить самостоятельную политику.

Зеленский заявил, что понимает недоверие Путина к нему

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем интервью рассказал, что понимает недоверие к нему со стороны президента России Владимира Путина, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.