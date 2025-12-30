Пезешкиан пообещал суровый ответ на любую агрессию против Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что в случае новой агрессии ответ исламской республики будет суровым.

© Российская Газета

"Ответ Исламской Республики Иран на любую насильственную агрессию будет суровым и заставит врага пожалеть о содеянном", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях политика.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил Иран, что Соединенные Штаты могут нанести новые удары, если Исламская Республика попытается восстановить свою ядерную программу.