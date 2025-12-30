Соединенные Штаты могут потребовать от президента Украины Владимира Зеленского выдать им экс-главу его офиса Андрея Ермака, предпринимателя Тимура Миндича, известного как «кошелек Зеленского», и других фигурантов коррупционного скандала в республике, так как разворованные деньги принадлежали американской стороне. Расправу над нечистыми на руку украинскими чиновниками со стороны США предрек бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Россия-24».

Ситуация разворачивается так, полагает эксперт, что вскоре все окружение украинского лидера будет либо серьезно скомпрометировано, либо арестовано.

Украинские чиновники сбежали из Красноармейска