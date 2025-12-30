Урегулирование украинского конфликта как зависело, так и продолжает зависеть от позиции президента Украины Владимира Зеленского, который не является самостоятельным, а направляется Европейским союзом (ЕС), убежден заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин. Условие заключения мирного соглашения он назвал в беседе с «Лентой.ру».

© Лента.ру

«Зеленский находится между молотом и наковальней. С одной стороны молот — это Трамп, который фактически заставляет его принять условия, которые были согласованы на Аляске. А Зеленский сопротивляется при поддержке лидеров стран Европы, и это продолжается до сих пор. Трамп всеми силами отстраняет от участия в решении лидеров европейских стран — он отказался с ними разговаривать, когда встречался с Зеленским, но они все равно через Зеленского продолжают свою линию на, по сути, срыв возможного соглашения», — поделился политолог.

Telegraph: Зеленский обиделся на США, где его встретили в разы хуже Путина

Сейчас по вопросу Украины идет внутренняя борьба между Трампом и руководством Демократической партии США, которая находится в оппозиции, но остается при власти в Евросоюзе и в украинском руководстве, полагает эксперт.

«Трамп возглавил администрацию США, поменял в администрации США тех, кто был не согласен с его линией, но он не мог поменять в администрации Евросоюза и в администрации Украины тех, кто на самом деле блокировал достижения соглашения, потому что, по сути, это линия не чисто Евросоюза, это линия Демпартии США, под влиянием которой так и остались лидеры Евросоюза и Зеленский, и они диктуют им военное приготовление против России, и они диктуют им всеми силами протащить те пункты соглашения, которые явно неприемлемы для России, и таким образом сорвать это соглашение», — высказался Жарихин.

У Трампа есть рычаги влияния на Зеленского, но они не бесконечной длины, указал собеседник «Ленты.ру». По его мнению, глава Белого дома делает то, что в его силах.

«Явно совершенно, что очередное просыпание НАБУ и близких к НАБУ антикоррупционных организаций внутри Украины направлено, будем говорить прямыми словами, на то, чтобы шантажировать Зеленского и таким образом заставить его принять те пункты соглашения, которые согласовал Трамп с [российским лидером Владимиром] Путиным, но мощнейшее давление с другой стороны, то есть со стороны Демпартии США через руководство Евросоюза, все время тянет его в обратную сторону. Поэтому Зеленский то вроде бы идет навстречу, и тут же его останавливают и тянут назад, и он так вот вибрирует туда-сюда», — подытожил спикер.

Ранее Трамп по итогам встречи с Зеленским заявил о том, что неурегулированными остаются 1-2 наиболее сложных вопроса. В частности, ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться, заключается в суверенитете над Донбассом. При этом, отметил он, согласование позиций по этой проблеме движется в нужном направлении. Остальные вопросы урегулирования на Украине могут быть решены в ближайшие недели, обозначил политик.