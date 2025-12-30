Колоссальная разница во встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского по прилете в США вызвала у последнего большую обиду. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

© rg.ru

Издание напомнило, что прибывшего в августе на Аляску российского лидера ждал на красной ковровой дорожке сам Дональд Трамп. А вот прилетевший в эти выходные во Флориду Зеленский не увидел ни дорожки, ни приветствия "даже от рядового американского чиновника".

В США забили тревогу из-за состояния Зеленского

"Это несоответствие и хрупкость американо-украинских отношений не остались незамеченными самим Зеленским", - подчеркивается в публикации.

Напомним, в минувшее воскресенье, 28 декабря, Трамп провел в своей резиденции Мар-а-Лаго консультации с Зеленским. Выступая по итогам этой встречи, президент США подчеркнул, что стороны "добились значительного прогресса".

А вот надежды главы киевского режима, как пишет газета Financial Times, встреча не оправдала. Во время переговоров глава Белого дома призвал Киев поспешить с мирной сделкой, поскольку он может потерять еще больше территорий.