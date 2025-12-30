Зеленский снова отказался от вывода ВСУ из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом вновь отказался от вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса.

«Мы не можем просто так вывести войска», — подчеркнул украинский глава.

Зеленский заявил, что уйдет из власти после завершения конфликта

Ранее Зеленский пообещал, что покинет свой пост после завершения конфликта.

До этого украинский лидер поддержал проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ. Он дал понять, что рассматривает возможность онлайн-голосования для всех граждан.