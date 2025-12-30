Трампу грозит «новый Вьетнам» в Венесуэле

Американский президент Дональд Трамп совершит «огромную ошибку», если решится объявить войну Венесуэле. Об этом заявила бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид.

«Трамп сделает огромную ошибку, если объявит войну Венесуэле. У Венесуэлы есть оружие, ресурсы, есть другие страны по соседству, по горло сытые американским колониализмом и империализмом. Это решение будет подобно втягиванию США в новый Вьетнам», — сказала Рид в беседе с РИА Новости.

По словам Рид, возможная силовая операция против Каракаса не имеет ни правового, ни политического оправдания и создаст риски для всего региона. Она подчеркнула, что военная эскалация под предлогом борьбы с наркоторговлей может обернуться долгосрочным конфликтом с непредсказуемыми последствиями.

Рид напомнила, что Вашингтон официально объясняет усиление своего военного присутствия в Карибском бассейне необходимостью перекрыть каналы наркотрафика. При этом, по данным РИА Новости, в сентябре и октябре США неоднократно задействовали вооруженные силы для уничтожения катеров у побережья Венесуэлы, на борту которых, как утверждали американские военные, находились партии наркотиков. В конце сентября телеканал NBC сообщал, что Пентагон прорабатывает варианты нанесения ударов по предполагаемым наркокартелям уже на территории Боливарианской Республики.