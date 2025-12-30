«План процветания Украины» президента Украины Владимира Зеленского — фиктивный. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Фиктивность "плана процветания Украины", о котором Зеленский говорит с [президентом США Дональдом] Трампом, подчеркивается тем фактом, что в нем наш придурок собирается обсуждать “доступ Украины к рынкам ЕС”», — посмеялся экс-парламентарий.

Он уточнил, что Зеленский обсуждает с президентом США «не доступ к рынкам США и зону свободной торговли со Штатами, а Евросоюзом».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт нужно закончить только дипломатическим путем, альтернативных вариантов миру на Украине нет. Он отметил, что в случае продолжения военного конфликта, США и страны Европы продолжат помогать Киеву.