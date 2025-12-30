Конфликт с Россией раздавил украинского лидера Владимира Зеленского. Из-за его состояния забил тревогу подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис, он обратил на это внимание в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«У Украины осталась только надежда на некое магическое вмешательство или чудо, потому что для изменения ситуации должно было бы произойти нечто, что нарушило бы обычный ход вещей, естественный порядок, сами законы природы», — заявил отставной американский военный.

Дэвис полагает, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы одержать победу в конфликте, в то время как Киев не имеет ни одного преимущества, и обратить этот процесс вспять нельзя. Он добавил, что те, кто надеется, что ход боевых действий, обманывают сами себя.