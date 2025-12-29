В Латвии завершили постройку заграждений на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство LETA.

Как рассказали в компании ответственной за строительство, в общей сложности было возведено около 280 км забора. Впрочем, заграждения еще предстоит оснастить технологической инфраструктурой — ее планируют завершить к концу 2026 года.

«Завершено строительство заграждения на латвийско-российской границе. <...> В общей сложности на границе построено около 280 километров забора, обеспечивающего непрерывный барьер в тех местах, где это было технически предусмотрено», — сообщает издание.

Ранее в Латвии продлили ночной запрет на полеты вдоль границ с Россией и Беларусью.