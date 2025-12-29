Зеленский предрек исход референдума по выводу войск из Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский предрек исход референдума, на который вынесут предложение о выходе Вооруженных сил республики с территории Донбасса.
В интервью Fox News украинский глава заявил, оно не получит одобрения.
В то же время украинский лидер настаивает на том, чтобы в мирном плане были закреплены договоренности об урегулировании конфликта путем всенародного волеизъявления.