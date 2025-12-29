Президент Украины Владимир Зеленский предрек исход референдума, на который вынесут предложение о выходе Вооруженных сил республики с территории Донбасса.

В интервью Fox News украинский глава заявил, оно не получит одобрения.

«Это будет большим риском для Украины, неприемлемым для украинцев, и результаты референдума не будут положительными», — отметил Зеленский.

Путин отметил перспективы полного освобождения Донбасса в ходе СВО

В то же время украинский лидер настаивает на том, чтобы в мирном плане были закреплены договоренности об урегулировании конфликта путем всенародного волеизъявления.