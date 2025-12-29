Число сторонников НАТО на Украине резко упало за год

Число жителей Украины, считающих вступление страны в НАТО лучшей гарантией безопасности, существенно снизилось за год, пишет РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного украинским фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива.

Исследователи уточнили, что в этом году НАТО назвали лучшей гарантией безопасности для Украины 38,3% опрошенных. При этом в декабре прошлого года таких было 55,1%.

Еще 15,4% украинцев считают, что гарантией безопасности могут стать соглашения о стратегическом оборонном партнерстве с несколькими странами-членами НАТО, в прошлом году их число составило 9%.

Ставку на собственные силы и оборонную промышленность, но без международных гарантий, сделали в уходящем году 7,2% респондентов, в прошлом таких людей было 3,3%.

Опрос проводился с 5 по 16 декабря 2025 года методом face-to-face. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.