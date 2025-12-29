Глава Белого дома Дональд Трамп оценил свой последний разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, его последний разговор с Путиным прошел продуктивно. Впрочем, он также признал, что между сторонами осталось «несколько сложных вопросов».

«У нас состоялся очень хороший разговор. Мы поговорили в 8 часов утра по нашему времени (16.00 по мск — прим. ред.), и это был очень продуктивный разговор. Как вы понимаете, у нас есть несколько очень сложных вопросов. Он, наверное, лучше всех в мире разбирается в таких сложных вопросах. Все решается», — заявил он.

Ранее Белый дом сделал заявление после разговора Трампа и Путина.