В Британии отвергли скорое завершение конфликта на Украине

Признаков того, что конфликт на Украине «хоть как-то приблизился к своему завершению», сейчас крайне мало, поэтому мир в ближайшее время вряд ли наступит. Об этом написал британский журналист Шон Уокер в статье для газеты The Guardian.

© Газета.Ru

По словам Уокера, сказанные после встречи с Зеленским 28 декабря слова президента США Дональда Трампа о том, что соглашение о мире «завершено на 95 %», являются «последним в чреде чрезмерно оптимистичных заявлений».

«Трезвый наблюдатель, оценивающий, чего еще предстоит достичь до объявления прочного и долговременного мира, мог бы отреагировать на заявление о «95%» <…> смесью недоверия и шокированного веселья», — отметил он.

Уокер также считает, что заявление России об атаке Украины на резиденцию Путина на Валдае и отрицание этого со стороны Киева «едва ли можно назвать картиной двух стран, стоящих на пороге исторического мирного соглашения».

Уокер напомнил, что уже несколько предполагаемых сроков достижения мира прошли, а соглашение так и не было заключено ни ко Дню благодарения, ни к Рождеству. В итоге эти даты «оказались столь же невыполнимыми, как и звучали», подчеркнул Уокер.

Журналист отметил, что Украине предстоит «самая суровая зима за всю историю», однако «ситуация не настолько плоха», чтобы Киев соглашался на «капитуляцию». Также и Трамп не сможет «хоть что-то навязать» Путину, уверен Уокер.

Он подчеркнул, что в случае согласия Москвы на прекращение огня, до сих пор неизвестно, какие гарантии безопасности Запад может предоставить Украине. А если прекращения огня не случится, то перед Украиной встанут «два неутешительных сценария». В одном случае она будет воевать, пока Россия не пойдет на компромисс, а в другом случае «ситуация на Украине настолько ухудшится, что Киев в конечном итоге вынужден будет принять жесткие условия Москвы».

28 декабря президент США Дональд Трамп встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, чтобы обсудить урегулирование конфликта. По итогам встречи Трамп заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины решен на 95%. Также американский лидер назвал встречу замечательной. Зеленский сообщил, что мирный план согласован на 90%. При этом, по Зеленского, вопросы территорий и эксплуатации Запорожской АЭС все еще остаются неразрешенными.