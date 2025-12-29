Зеленский позвонил европейским лидерам после сообщений об атаке на резиденцию Путина

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил лидерам Европейского союза (ЕС) после сообщений об атаке на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Первому украинский лидер позвонил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Он поблагодарил немецкого коллегу «за советы», вместе с тем, отказав признать ответственность за попытку удара в Новгородской области.

Далее Зеленский позвонил президенту Латвии Эдгару Ринкевичу и поблагодарил его за поддержку Киева с 2022 года. Украинский глава государства также пригласил коллегу посетить Украину.

В завершение Владимир Зеленский позвонил президенту Финляндии Александру Стуббу. В ходе разговора украинский лидер анонсировал подготовку встреч в Европе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Позже эту информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, Владимир Путин рассказал об этом случае главе Белого дома Дональду Трампу.