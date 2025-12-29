Белый дом сделал заявление после разговора Трампа и Путина по поводу Украины

Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился, он прошел положительно, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Глава США накануне рассказал, что позвонит российскому лидеру после переговоров с Владимиром Зеленским во Флориде.

«Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным об Украине», — отметила Левитт.

Журналисты заметили, что пресс-секретарь не посчитала необходимым раскрыть, какие именно аспекты ситуации на Украине стали объектом предметом беседы.

Ранее сообщалось, что Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Мар-а-Лаго во Флориде, где обсудили мирный план Киева.

По ключевым вопросам, включая отвод украинских войск из населенных пунктов ДНР, компромисса достичь не удалось. Перед встречей глава США позвонил Владимиру Путину.