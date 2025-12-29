Зеленский сделал паническое заявление после попытки удара ВСУ по резиденции Путина

Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом пишет RT.

В понедельник, 29 декабря, глава МИД пообещал, что ВС России нанесут свой удар в ответ на атаку Украины беспилотниками по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

«Россия готовится нанести удар по правительственным зданиям Украины в Киеве», — предположил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что не отдавал приказ о масштабной атаке на резиденцию главы России.

«США должны соответствующим образом реагировать на российские угрозы», — заметил политик.

В России прокомментировали атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

Ранее Зеленский раскритиковал западных партнеров за снижение темпов поставок оружия, уменьшение финансирования, недостаточную дипломатическую поддержку.