В России оценили перспективы Маска в американской политике

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о причинах отказа Илона Маска от создания собственной партии в США и оценил перспективы миллиардера в американской политике.

Ранее издание The Washington Post сообщило со ссылкой на источники, что планы Маска по созданию собственной политической партии были свернуты после продолжительного давления со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса и его окружения. По данным издания, Вэнс и его окружение опасались, что появление новой партии может ослабить позиции республиканцев на промежуточных выборах в 2026 году и после них. Из материала следует, что Вэнс на протяжении нескольких месяцев убеждал союзников Маска отговорить бизнесмена от формирования третьей партии. В результате, как уточняет издание, давление дало результат, и Маск пересмотрел свои планы.

Американист усомнился в том, что Вэнс повлиял на отказ Маска от создания партии.

Минувшим летом все разговоры о создании партии были инициированы Маском только для того, чтобы повысить собственную значимость в глазах тех же республиканцев. Не более того. А публикация в Washington Post о влиянии Вэнса на решение Маска отказаться от создания партии, скорее всего, появилась не случайно. Благодаря этому в США хотят повысить рейтинг вице-президента. Мол, Вэнс настолько авторитетный и влиятельный политик, что он способен убедить Маска распрощаться с соответствующими планами. Но в реальности задумка Маска изначально выглядела чем-то из разряда фантастики. Никто его планы всерьез и не воспринимал. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

В дальнейшем Маск продолжит сотрудничество с Республиканской партией США, добавил эксперт.

«Маск — это все еще один из самых богатых людей на планете и один из главных финансовых доноров республиканцев. Поэтому без Маска им придется нелегко, но и предпринимателю без поддержки республиканцев будет сложно лоббировать свои бизнес-проекты», - отметил он.

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что в дальнейшем Маск не будет предпринимать попыток вернуться на госслужбу.

«Большой бизнес – это и так политика, поэтому он из нее, по большому счету, и не уходил. Однако теперь он уже не хочет официально «штурмовать Белый дом». Поэтому Маск продолжит заниматься политикой, но оказывать влияние на принятие решений он будет опосредованно», - заключил эксперт.

Ранее Маск предположил, что в будущем США могут превратиться в страну с однопартийной системой без демократии.