Вэнс отговорил Маска создавать собственную партию

Андрей Дуванов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отговорил американского миллиардера Илона Маска создавать собственную партию. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно информации издания, Вэнс посчитал, что такой шаг Маска мог бы расколоть республиканцев. Это привело бы к победе демократов. При этом Вэнс считает, что такая угроза остается как на промежуточных выборах в 2026 году, так и в последующие годы.

При этом сам Маск, как рассказали в окружении миллиардера, был настроен всерьез. Тогда Вэнс обратился к союзникам Маска — он призвал их оказать на него давление.

«Многомесячная кампания Вэнса и других чиновников Белого дома, подробности которой ранее не сообщались, принесла свои плоды. Отказавшись от своего проекта создания третьей партии, Маск появился в Белом доме в ноябре, посетив ужин в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Убийство консервативного активиста Чарли Кирка подтолкнуло Маска к поддержке кампаний Республиканской партии на промежуточных выборах», — сообщает издание.

Ранее Маск предупредил о риске США стать однопартийной страной.