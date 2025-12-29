Согласно информации, предоставленной агентством Associated Press, Соединенные Штаты временно предоставили ООН всего 2 миллиарда долларов на гуманитарные нужды. Данная сумма значительно уступает обычным объемам финансирования, которые страна выделяла ранее.

© Московский Комсомолец

Как сообщает агентство, американские власти заявили о намерении выделить 2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь ООН. Однако, это лишь незначительная часть от ежегодного гуманитарного финансирования США, которое в последние годы достигало 17 миллиардов долларов.

Представители американской стороны сообщили агентству, о желании видеть более эффективное управление гуманитарными программами ООН.

Официальные лица США, в разговоре с AP, утверждают, что выделенные 2 миллиарда долларов являются лишь первоначальным взносом в финансирование, необходимое для реализации задач Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

В настоящее время ООН испытывает серьезные финансовые трудности, вызванные задолженностями со стороны ряда стран, включая США, являющихся крупнейшим плательщиком и должником с задолженностью, превышающей 3 миллиарда долларов. В результате наблюдаются сокращения штата сотрудников ООН и урезание гуманитарных программ. Даже в штаб-квартире были приняты меры по экономии, включая повышение цен в столовых и закрытие некоторых из них.

Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, финансирование гуманитарных программ в 2025 году достигло минимального уровня за последние десять лет, что привело к лишению миллионов людей продовольствия и медицинской помощи.