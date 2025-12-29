Украина заинтересована, чтобы Россия выплатила Украине деньги на восстановление страны и чтобы «это были репарации».

Об этом в своем Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.

«Мы заинтересованы, чтобы Россия отдала нам деньги и чтобы это были репарации. Для нас важно получить деньги, чтобы восстановить наше государство», – подчеркнул он.

По словам Зеленского, европейцы уже поддержали «позицию Украины» по выдаче стране кредита. Он отметил, что первые €100 млрд Украина «получит в ближайшие два года одинаковыми траншами».

«Если не случится войны, мы потратим эти деньги на восстановление нашего государства. Если нам придется защищаться, то будет, за что покупать эту защиту», – отметил он.

19 декабря европейские лидеры согласовали выдачу Украине кредита на €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока, а не российских замороженных активов. Кредит будет беспроцентным, а выплатить его Киев сможет только после того, как Россия выплатит стране компенсации. При этом Венгрия, Чехия и Словакия отказались принимать участие в выдаче кредита.