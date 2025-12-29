Стало известно странное имя еще одного ребенка Илона Маска

Миллиардер Илон Маск раскрыл среднее имя еще одного ребенка, которого родила его подруга Шивон Зиллис. Об этом сообщает издание The Hindu.

В интервью Маск рассказал, что Зиллис наполовину индианка, поэтому ребенку дали индийское имя. Его назвали Секаром в честь физика Субрахманьяна Чандрасекара, который получил Нобелевскую премию за исследования физических процессов, играющих важную роль в строении и эволюции звезд.

Детей Зиллис и Маска зовут Азур, Страйдер, Аркадия и Селдон Ликург. О том, что у одного из них есть еще и среднее имя, стало известно впервые.

У Илона Маска 12 признанных детей: трое от певицы Граймс, четверо от Шивон Зилис, остальных родила первая жена миллиардера — Джастин Маск. Был и еще один ребенок — первенец по имени Невада. Он появился на свет в 2002 году и прожил только десять недель.

Многие дети Илона Маска носят странные имена. Детей, которых ему родила певица Граймс, зовут Техно Механикус, Экза Дарк Сайдириэль и X Æ A-12 (читается Икс-Эш-Эй-Твелв). Непризнанного ребенка, который родился у консервативной активистки Эшли Сент-Клер, назвали Ромулом.

Ранее Сент-Клер заявила, что Илон Маск настаивал на сохранении тайны и на время беременности изолировал ее в роскошной нью-йоркской квартире.